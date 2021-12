Roma-Spezia, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Roma-Spezia, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022. I giallorossi di Mourinho devono rialzare la testa dopo le ultime figuracce in campionato, gli ospiti cercano punti salvezza e non sono in un momento esaltante. Dunque la posta in palio all’Olimpico è davvero altissima, fischio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 13 dicembre. Roma-Spezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ile isue Sky di, match valido per la diciassettesima giornata di. I giallorossi di Mourinho devono rialzare la testa dopo le ultime figuracce in campionato, gli ospiti cercano punti salvezza e non sono in un momento esaltante. Dunque la posta in palio all’Olimpico è davvero altissima, fischio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 13 dicembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti. SportFace.

