Rincari bollette, Conte: “Salvini vuole togliere soldi dal Reddito per darlo ad altre fasce? Non ha alcuna logica” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non si può operare una redistribuzione togliendo ai più poveri per ridistribuirlo alle fasce medie o altro, o alle imprese. Non ha nessuna logica, politica ed economica”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni di Matteo Salvini che propone di fare uno sforzo in più sulle bollette prendendo le risorse dal Reddito di cittadinanza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non si può operare una redistribuzione togliendo ai più poveri per ridistribuirlo allemedie o altro, o alle imprese. Non ha nessuna, politica ed economica”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe, al termine dell’incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni di Matteoche propone di fare uno sforzo in più sulleprendendo le risorse daldi cittadinanza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Rincari bollette, Conte: “Salvini vuole togliere soldi dal Reddito per darlo ad altre fasce? Non ha alcuna logica” - federicogonza7 : Il primo stanziamento di denaro per competensare i rincari delle bollette è stato a giugno: 1,2 miliardi di euro ne… - bologna24ore_it : Imola, Confcommercio: rincari di bollette e materie prime si abbattono sui consumi di Natale - mdcnazionale : RT @F_Luongo72: Ecco la vera emergenza per milioni di famiglie e imprese. I rincari delle bollette saranno fatali per la ripresa già a risc… - Garby30379370 : RT @Patty66509580: @LiciaRonzulli @mattino5 Si e cambiato molto, ma in peggio basta guardare il numero dei contaggi nonostante i vaccini.… -