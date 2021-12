Lazio, che problema la difesa: tutti i numeri negativi (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA - Maurizio Sarri non riesce proprio a blindare la difesa della Lazio. Contro la Sampdoria altri due gol presi che evidenziano i problemi della retroguardia. Salgono a 32 le reti totali subite ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA - Maurizio Sarri non riesce proprio a blindare ladella. Contro la Sampdoria altri due gol presi che evidenziano i problemi della retroguardia. Salgono a 32 le reti totali subite ...

Advertising

Glongari : #Inzaghi sempre più centrale nelle scelte #Inter anche in chiave mercato. Idea forte per giugno è Luiz Felipe… - DiChiaedo : @SabrinSabry Scusate , io mi sono stufato di tutto, anche dei tifosi della Lazio, le merde oggi fanno un'altro sold… - milivnkovic : @Antikimmichismo IN CHE SEMSO VIENI A LAZIO MILAN - upperclass951 : @Elmarbergo @nashtag_ Che poi ogni volta pensavo chd fossi in diretta e invece era sempre la sigla. Una volta finit… - Renatoogni : @paolosammartin2 I nuovi fascisti non hanno mai avuto il lasciapassare dai vecchi arnesi superstiti del regime. Fin… -