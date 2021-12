Il cyber-spazio della Nato. Il dialogo tra Baldoni e Appathurai (Di lunedì 13 dicembre 2021) Hacker, ransomware e backdoor: il confronto internazionale è già cibernetico. Che ruolo ha la Nato? Come risponde l’Alleanza alle sfide informatiche? E quale è il contributo dell’Italia? Risponderanno Roberto Baldoni, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e James Appathurai, deputy assistant secretary general della Nato per le sfide emergenti (compreso il cyber), protagonisti del nuovo evento organizzato dalle riviste Formiche e Airpress in collaborazione con la Nato Public Diplomacy Division, in programma venerdì 17 dicembre alle ore 11:30. In diretta su questa pagina e su Facebook (@formichenews) il dialogo “Il cyber-spazio della Nato, scenari ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 dicembre 2021) Hacker, ransomware e backdoor: il confronto internazionale è già cibernetico. Che ruolo ha la? Come risponde l’Alleanza alle sfide informatiche? E quale è il contributo dell’Italia? Risponderanno Roberto, direttore dell’Agenzia per lasicurezza nazionale, e James, deputy assistant secretary generalper le sfide emergenti (compreso il), protagonisti del nuovo evento organizzato dalle riviste Formiche e Airpress in collaborazione con laPublic Diplomacy Division, in programma venerdì 17 dicembre alle ore 11:30. In diretta su questa pagina e su Facebook (@formichenews) il“Il, scenari ...

