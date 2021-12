Gf Vip | anticipazioni stasera | faccia a faccia tra Alex e Delia | i concorrenti decidono se restare

Advertising

fabiofabbretti : Stasera al #GFVIP: faccia a faccia Alex-Delia, la decisione dei concorrenti se restare oppure no, la storia Manuel-… - peppe844 : #GFvip GF Vip 6, anticipazioni stasera, 13 dicembre: eliminazioni e abbandoni - Spettacolinews_ : #GFVIP: anticipazioni lunedì 13 dicembre - APmagazineit : GF VIP, anticipazioni della puntata di lunedì 13 dicembre: il ritorno di Delia. Come avrà reagito al bacio tra Sole… - DonnaGlamour : GF Vip, le anticipazioni del 13 dicembre: chi lascerà la Casa -

Ultime Notizie dalla rete : Vip anticipazioni

GF: leIn vista delle feste di Natale Aldo Montano e Katia Ricciarelli hanno affermato che lasceranno la casa del GF6. Tra iche potrebbero varcare la soglia della porta ...Grande Fratello: Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli verso l'addio? Nella puntata di stasera del GFsi sapranno i nomi dei concorrenti che abbandoneranno la casa . Infatti Alfonso ...Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell'ultim'ora sulla puntata di oggi, 13 dicembre, alle ore 21,35 su Canale 5. Info ...Ventisettesima puntata per il Grande Fratello Vip 6 e nuovo appuntamento su DavideMaggio.it con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e ...