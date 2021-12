Elisa Isoardi, dopo il dramma arriva la luce: è tornata | Ecco dove la vedremo (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ex compagna di Matteo Salvini potrebbe tornare ben presto sul piccolo schermo: andiamo a scoprire di cosa si tratta. Elisa Isoardi è una delle conduttrici più famose d’Italia ed ex modella. dopo la partecipazione a Miss Italia nel 2000, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo. In particolare, conduce diversi programmi Rai, tra cui Linea Verde e Unomattina. Già nel 2008 la Isoardi aveva condotto La Prova del Cuoco, sostituendo Antonella Clerici durante la sua gravidanza, per poi tornare dall’edizione 2018 fino a quella del 2020. La Isoardi aveva deciso di prendersi una pausa dalla televisione, ma pare che la vedremo ben presto nel piccolo schermo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ecco di quale programma si tratta Elisa ... Leggi su topicnews (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ex compagna di Matteo Salvini potrebbe tornare ben presto sul piccolo schermo: andiamo a scoprire di cosa si tratta.è una delle conduttrici più famose d’Italia ed ex modella.la partecipazione a Miss Italia nel 2000, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo. In particolare, conduce diversi programmi Rai, tra cui Linea Verde e Unomattina. Già nel 2008 laaveva condotto La Prova del Cuoco, sostituendo Antonella Clerici durante la sua gravidanza, per poi tornare dall’edizione 2018 fino a quella del 2020. Laaveva deciso di prendersi una pausa dalla televisione, ma pare che laben presto nel piccolo schermo. Andiamo a vedere di cosa si tratta.di quale programma si tratta...

