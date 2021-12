Donna morta in casa nel Cagliaritano | è femminicidio

Advertising

Avvenire_Nei : Donna curda incinta muore al confine tra Polonia e Bielorussia - meb : Avin Irfan Zahir, donna curda, incinta, è morta al gelo al confine tra Bielorussia e Polonia. Ogni giorno quel conf… - ilpost : È morta a 93 anni Lina Wertmüller, una delle più celebri registe del cinema italiano e la prima donna nella storia… - AreaPharma : RT @MediasetTgcom24: Donna trovata morta in casa nel Cagliaritano, ipotesi omicidio #quartusant'elena - Corriere : Quartu Sant’Elena, 50enne trovata morta in casa: ipotesi femminicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Donna morta

Agenzia ANSA

È un femminicidio quello dellatrovatanella sua abitazione al numero 150 di via della Musica a Quartu Sant'Elena, città metropolitana di Cagliari. Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri confermano la prima ipotesi: ...Secondo gli accertamenti eseguiti dai carabinieri, la, romena, è stata uccisa in camera da letto con numerose coltellate. Il cadavere è stato scoperto intorno alle 13. La sorella della vittima ...CAGLIARI - Il cadavere di una donna di 50 anni è stato scoperto nel primo pomeriggio dì oggi in una abitazione in via della Musica a Quartu ...La prima ipotesi degli inquirenti è per ora confermata: la donna trovata morta nella sua casa di Quartu, in via Della Musica, è stata uccisa. La 50enne, di origine romena, era in camera da letto, sul ...