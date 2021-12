Barachini | in Rai no censura Diversità sia motivo di sviluppo e reputazione

Advertising

lagiornalista99 : Barachini: in Rai no censura. Ma diversità sia motivo di sviluppo e reputazione - giornalorg : -

Ultime Notizie dalla rete : Barachini Rai

Primaonline

: diversità 'salvezza e reputazione' per laSecondosono le sfide che il servizio pubblico sta combattendo e 'l'errore più grossolano è quello di continuare con la ......dellae si immiserisce a specchio delle correnti turbolenze Il 7 dicembre la commissione parlamentare di Vigilanza sulla(da qui in poi CoPaVigile) o meglio il presidente, Alberto...Il presidente della Commissione di Vigilanza, Alberto Barachini, torna sulle polemiche per la presenza dei no vax in tv ...dal parlamento alla tv La commissione di vigilanza è lo specchio delle solite turbolenze della Rai Mostra didascalia Foto Mauro Scrobogna /LaPresse 15-07-2021 Roma , Italia Crona ...