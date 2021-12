Traffico Roma del 12-12-2021 ore 16:30 (Di domenica 12 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione circolazione nel complesso scorrevoli in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare lungo la tangenziale e sulle principali vie consolari intenso il Traffico su Lungotevere con cui a tratti tra il ponte Palatino il ponte Regina Margherita è lungo viale del Muro Torto verso Piazza del Popolo la polizia locale Ci sentiamo un incidente in viale Marisa Bellisario con possibili rallentamenti all’altezza della circonvallazione Orientale in uscita dalla città incidente anche ai Parioli in via Domenico Chelini in prossimità di piazza Euclide che spostiamo nel quartiere Marconi un invito alla prudenza in via Oderisi da Gubbio all’incrocio con via Francesco Grimaldi il Traffico rallentato a causa di una rottura delle condutture dell’acqua e rimaniamo in zona ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione circolazione nel complesso scorrevoli in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare lungo la tangenziale e sulle principali vie consolari intenso ilsu Lungotevere con cui a tratti tra il ponte Palatino il ponte Regina Margherita è lungo viale del Muro Torto verso Piazza del Popolo la polizia locale Ci sentiamo un incidente in viale Marisa Bellisario con possibili rallentamenti all’altezza della circonvallazione Orientale in uscita dalla città incidente anche ai Parioli in via Domenico Chelini in prossimità di piazza Euclide che spostiamo nel quartiere Marconi un invito alla prudenza in via Oderisi da Gubbio all’incrocio con via Francesco Grimaldi ilrallentato a causa di una rottura delle condutture dell’acqua e rimaniamo in zona ...

Advertising

luca_ok : RT @Roma: Riaperto al traffico veicolare il ponte dell’Industria, detto comunemente “ponte di ferro”, dopo l’incendio di inizio ottobre e i… - Roma : Riaperto al traffico veicolare il ponte dell’Industria, detto comunemente “ponte di ferro”, dopo l’incendio di iniz… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso tra Svincolo Monte San Savino (Km 371,6) e A1 Svincolo Valdarno (Km 33… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso a A1 Svincolo Arezzo (Km 358,5) in uscita in direzione da Roma dalle 1… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso a A1 Svincolo Arezzo (Km 358,5) in uscita in direzione da Firenze dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Covid e movida, controlli della polizia locale Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 45 controlli ed elevati 24 verbali e, in applicazione del piano traffico natalizio, sono stati controllati 28 autobus ...

Riaperto il Ponte dell'Industria Il ponte dell'Industria - detto comunemente 'ponte di ferro', asse di collegamento tra i quartieri Ostiense e Marconi - Portuense - è di nuovo aperto al traffico veicolare dopo l'incendio di inizio ottobre e i lavori di ripristino, condotti in tempi rapidi dai tecnici del Campidoglio. Dalle indagini è emerso che il ponte non ha subito danni gravi alla ...

Traffico Roma del 12-12-2021 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, riapre domenica alle auto il Ponte di Ferro: sono passati 70 giorni dal rogo Adesso la circolazione sul ponte dovrebbe riprendere regolarmente Un sospiro di sollievo per Roma Sud che temeva di dover aspettare i soliti tempi biblici. E sono stati due mesi molto difficili per l’ ...

Roma, riapre il Ponte di Ferro a 70 giorni dall'incendio Non è solo uno snodo essenziale per la mobilità di questo quadrante ma anche un pezzo di storia importante della nostra città', ha scritto in un tweet Gualtieri, postando alcune foto dell'evento 'Sono ...

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 45 controlli ed elevati 24 verbali e, in applicazione del pianonatalizio, sono stati controllati 28 autobus ...Il ponte dell'Industria - detto comunemente 'ponte di ferro', asse di collegamento tra i quartieri Ostiense e Marconi - Portuense - è di nuovo aperto alveicolare dopo l'incendio di inizio ottobre e i lavori di ripristino, condotti in tempi rapidi dai tecnici del Campidoglio. Dalle indagini è emerso che il ponte non ha subito danni gravi alla ...Adesso la circolazione sul ponte dovrebbe riprendere regolarmente Un sospiro di sollievo per Roma Sud che temeva di dover aspettare i soliti tempi biblici. E sono stati due mesi molto difficili per l’ ...Non è solo uno snodo essenziale per la mobilità di questo quadrante ma anche un pezzo di storia importante della nostra città', ha scritto in un tweet Gualtieri, postando alcune foto dell'evento 'Sono ...