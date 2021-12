“Tenete le finestre chiuse” Maxi rogo divampa in una fabbrica di materie plastiche | enorme colonna di fumo nero

(Di domenica 12 dicembre 2021) Sono immagini impressionanti quelle che arrivano dal Piemonte e che riguardano un tremendo incendioto in unaubicata nel comune di Beinasco. Il sindaco: “le” Hanno vissuto momenti di grande preoccupazione i residenti nel comune di Beinasco, ubicato alle porte di Torino, a causa di un violentissimo incendioto in una L'articolo NewNotizie.it.

In fiamme i capannoni della Demap Srl, nella zona industriale di ... I vigili del fuoco stanno contenendo le fiamme e il Comune invita i cittadini a tenere le finestre di casa chiuse ... Non ci sarebbero persone coinvolte nell'incendio scoppiato nel pomeriggio a Beinasco, alle porte di Torino. In un primo momento gli operai che lavoravano nel deposito della Demap, azienda specializzat ...