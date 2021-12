Povia positivo al Covid, non partecipa alla manifestazione contro il green pass (Di domenica 12 dicembre 2021) Povia positivo al Covid. Questa la notizia riportata da Genova24 dietro comunicato di Giustizia Sociale, l’organizzazione che per la giornata di ieri – sabato 11 dicembre – aveva indetto una manifestazione di protesta contro il green pass nel capoluogo ligure. La comunicazione è arrivata dallo stesso cantautore allo staff di Giustizia Sociale. Una delle referenti ha rivelato di aver sentito l’artista al telefono. Per questo motivo Povia non ha potuto presenziare al corteo, in occasione del quale era atteso con il suo intrattenimento musicale. “Sono positivo con carica bassa, sto bene”, ha riferito Giuseppe Povia allo staff di Giustizia Sociale, che aggiunge: “Lo abbiamo sentito, non era in formissima ma siamo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 12 dicembre 2021)al. Questa la notizia riportata da Genova24 dietro comunicato di Giustizia Sociale, l’organizzazione che per la giornata di ieri – sabato 11 dicembre – aveva indetto unadi protestailnel capoluogo ligure. La comunicazione è arrivata dallo stesso cantautore allo staff di Giustizia Sociale. Una delle referenti ha rivelato di aver sentito l’artista al telefono. Per questo motivonon ha potuto presenziare al corteo, in occasione del quale era atteso con il suo intrattenimento musicale. “Sonocon carica bassa, sto bene”, ha riferito Giuseppeallo staff di Giustizia Sociale, che aggiunge: “Lo abbiamo sentito, non era in formissima ma siamo ...

