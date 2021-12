Patrick Zaki a Che Tempo Che Fa

(Di domenica 12 dicembre 2021)Ne hanno parlato in tanti, dai giornali alla tv, ma ora la parola passa al diretto interessato. E a garantire la prima partecipazione televisiva diè Fabio Fazio, che lo ospita questa sera a CheChe Fa. “Siamo davvero emozionati di annunciare chequesta sera sarà a CheChe Fa“ è l’annuncio via social del conduttore, che si conferma in prima linea e davanti a tutti nell’assicurarsi le ospitate più interessanti per diverse ragioni. Quella di, 30enne studente egiziano dell’Università di Bologna, arriva a quattro giorni di distanza dalla sua scarcerazione. Un incubo iniziato il 7 febbraio 2020, quando atterrato in Egitto – dove rientrò per fare visita ai ...

Foto: Agenzia Dire ROMA " "Tengo le dita incrociate e spero di tornare a Bologna il prima possibile , per vedere gli studenti, l'università e tutti coloro che mi hanno sostenuto". Così, in collegamento con 'Che tempo che fa' su Rai 3. Lo studente egiziano, scarcerato l'8 dicembre dopo 22 mesi di reclusione, ha risposto a una domanda sulla prossima udienza in tribunale ...Vince All Together Now , ma la sorpresa è Fabio Fazio che supera nettamente RaiUno. La battaglia degli ascolti tv in prime time ieri 12 dicembre 2021 vede primeggiare il talent show canoro condotto da ...Patrick Zaki, finalmente libero, è stato ospite di Fabio Fazio: «Sto bene, voglio studiare e vivere a Bologna. Sapevo di essere innocente» ...A pochi giorni dalla sua scarcerazione, Patrick Zaki ha parlato per la prima volta con il cuore aperto all'Italia come ospite a "Che tempo che fa" ...