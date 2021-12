Max Verstappen è campione del mondo di Formula 1 | il sorpasso all’ultimo giro su Hamilton Ad Abu Dhabi una gara folle

Advertising

CB_Ignoranza : MAX VERSTAPPEN È CAMPIONE DEL MONDO ?? #Verstappen #F1 - fanpage : CLAMOROSO AD ABU DHABI! Max #Verstappen è CAMPIONE DEL MONDO, beffato #Hamilton all'ultimo giro! #AbuDhabiGP?? - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - PaoloTodarello : RT @Gazzetta_it: F1 Abu Dhabi, Max Verstappen campione del mondo all’ultimo giro! Il finale è pazzesco - Tomas1374 : RT @SkySportF1: ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Verstappen

DALL'INVIATO AD ABU DHABI.su Red Bull ha vinto il GP di Abu Dhabi e il suo primo titolo mondiale di Formula 1. Secondo è giunto Lewis Hamilton. Nell'era dei sorpassi ai box,riporta in Formula 1 ...A pari punti,e Lewis Hamilton , ma l'olandese della Red Bull - Honda, in caso di ritiro per entrambi, avendo più vittorie in carniere si aggiudicherebbe il titolo. Grande tensione ...15.36 F.1, Max Verstappen campione del mondo Max Verstappen vince all'ultimo giro il Gp di Abu Dhabi davanti a Lewis Hamil- ton e si laurea campione del mondo. Pessima partenza di Verstappen dalla ...Max Verstappen su Red Bull ha vinto il GP di Abu Dhabi e il suo primo titolo mondiale di Formula 1. Secondo è giunto Lewis Hamilton. RED BULL: "MAX VERSTAPPEN - YOU ARE ...