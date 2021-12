LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz in DIRETTA: brutta caduta per Lara Gut-Behrami, Shiffrin in testa (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM UOMINI DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 11.31 Ora gli addetti alla pista stanno sistemando le reti, dopodiché si potrà ripartire. 11.29 Boato del pubblico! Lara Gut-Behrami arriva al traguardo sugli sci. Sventolano le bandiere elvetiche. 11.28 Si rialza Lara Gut-Behrami! Va via sulle proprie gambe. La botta è stata importante, ma non sembra nulla di serio. 11.26 Purtroppo arriva il toboga per soccorrere Lara Gut-Behrami, che non si rialza. E’ sempre seduta sulla neve. 11.24 Gara chiaramente interrotta per soccorrere la sfortunata Lara Gut-Behrami, che ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM UOMINI DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 11.31 Ora gli addetti alla pista stanno sistemando le reti, dopodiché si potrà ripartire. 11.29 Boato del pubblico!Gut-arriva al traguardo sugli sci. Sventolano le bandiere elvetiche. 11.28 Si rialzaGut-! Va via sulle proprie gambe. La botta è stata importante, ma non sembra nulla di serio. 11.26 Purtroppo arriva il toboga per soccorrereGut-, che non si rialza. E’ sempre seduta sulla neve. 11.24 Gara chiaramente interrotta per soccorrere la sfortunataGut-, che ...

