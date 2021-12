L’emergenza non è finita: rientrano tre azzurri ma non saranno titolari (Di domenica 12 dicembre 2021) Come già annunciato dallo stesso allenatore azzurro Luciano Spalletti durante la sua intervista di ieri, tre big rientrano dai loro acciacchi e saranno a disposizione del Napoli per la sfida del 17° turno di Serie A contro l’Empoli, stasera alle ore 18. Secondo quanto raccolto dal Corriere del Mezzogiorno in data odierna, però, nessuno di questi tre partirà dal 1?. “Qualche buona notizia c’è, Lozano è già arruolabile ma dovrebbe partire Politano dal primo minuto, hanno recuperato anche Insigne e Anguissa che possono essere utili a gara in corso. L’emergenza non è finita ma almeno arriva un po’ d’ossigeno per attingere dai cambi durante la partita”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Come già annunciato dallo stesso allenatore azzurro Luciano Spalletti durante la sua intervista di ieri, tre bigdai loro acciacchi ea disposizione del Napoli per la sfida del 17° turno di Serie A contro l’Empoli, stasera alle ore 18. Secondo quanto raccolto dal Corriere del Mezzogiorno in data odierna, però, nessuno di questi tre partirà dal 1?. “Qualche buona notizia c’è, Lozano è già arruolabile ma dovrebbe partire Politano dal primo minuto, hanno recuperato anche Insigne e Anguissa che possono essere utili a gara in corso.non èma almeno arriva un po’ d’ossigeno per attingere dai cambi durante la partita”.

Advertising

EleonoraEvi : L’emergenza climatica e la crisi ambientale che stiamo vivendo richiedono coraggio e determinazione, non una narraz… - rickypi92 : @stebellentani Se è così sono tutto orecchi. Sperando che la convivenza non sia distopica come l’emergenza - rekotc : RT @felicya999: è un pezzo che l'asinistra non si occupa dei problemi dell'africa e di come sfamare il ne???retto nella capanna. meglio rimu… - ser_chaw : RT @CentroAstalli: #Roma muore in centro all'addiaccio ragazzo di 27anni. Il freddo non è emergenza e non può essere ritenuto causa. L'indi… - r_baiamonte : RT @tempoweb: Il prof. #Vaia alza la voce con #Draghi: “Non ci sono le condizioni per prolungare l’emergenza”. E critica Big Pharma #covid1… -