F1 GP Abu Dhabi 2021 | i telecronisti Sky e Tv8 | ecco chi commenta

(Di domenica 12 dicembre 2021) L’attesa è finita. Alle 14:00 scatta il Gran Premio di Abu, ultima gara del Mondiale di Formula 1, che deciderà il vincitore del titolo Mondiale e la scuderia che si porterà a casa il trofeo costruttori. Grandissima lotta quella tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che arrivano all’ultima gara a pari punti in un duello che va avanti dal primo Gran Premio dell’anno, in Bahrain. Da marzo a dicembre nove mesi in cui è successo tutto ed il contrario di tutto con l’olandese che ha un vantaggio: partirà dalla pole position e in caso di contatto, quindi con entrambi i piloti fuori dalla zona punti, vincerebbe per maggior numero di vittorie stagionali (nove contro otto). La gara scatterà alle 14:00 orario italiano e verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sia sui canali Sky (201 e 207 del decoder) che sia in chiaro su Tv8. La squadra Sky Sport è ...