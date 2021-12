Empoli | Andreazzoli | “Napoli | cerchiamo di vincere dappertutto!”

(Di domenica 12 dicembre 2021)sul sul gol di Cutrone: “Questo è uno schema che proviamo in allenamento sempre, la veloce di pallavolo…”’ Aurelio, allenatore dell’, dopo la vittoria al Maradona sulè intervenuto al microfono di Dazn: ANREAZZOLI SULL’CHE CERCA DIDAPPERTUTTO “Sembrerebbe che facciamo spendere soldi per niente alla società a venire aper non cercare di prendere il massimo risultato. -affermacome riporta Tutto.Net- Credo sia doveroso, è un obbligo che abbiamo verso la nostra professione. Si cerca didappertutto. Se perdi meritando hai fatto un’esperienza, se non perdi meritando fai i complimenti ai ragazzi che ci credono. Si vede che si sono ...

La squadra disale a quota 26. Il tabellino di Napoli -0 - 1 25' st Cutrone NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme (18' st Anguissa), ...1 Dopo aver sbancato il Diego Armando Maradona, l'allenatore dell'Aurelioha commentato la vittoria contro il Napoli a Dazn: 'Venire qui e cercare di non vincere sembrerebbe che facciamo spendere i soldi per nulla alla società. Credo che sia ...Una partita molto aperta che si è conclusa con la vittoria dei toscani Le dichiarazioni di Spalletti. Nulla da fare per il Napoli di Spalletti che ha visto l'Empoli di Andreazzoli vincere con un gol a ...Serata amara per il Napoli che inciampa in casa per 1-0 contro un ottimo Empoli. La squadra di Aurelio Andreazzoli riesce a strappare i tre punti grazie ad ...