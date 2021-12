Acqua bene comune, politici assenti: “Il comitato non molla” (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl comitato Acqua bene comune-aspettando Godot ha promosso un incontro, tenutosi il 3 dicembre presso il Circolo della Stampa di Avellino, a cui ha invitato i Parlamentari e i Consiglieri Regionali eletti nella nostra provincia, i cittadini, le forze politiche e sociali, le associazioni, i dipendenti dell’Alto Calore Servizi (ACS) e le loro rappresentanze sindacali, per un confronto sulle misure più appropriate per salvaguardare e rilanciare tale Società a rischio di fallimento, al fine di difendere la gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato (SII). Nell’incontro si è registrata l’assenza dei Parlamentari e dei Consiglieri Regionali. Solo la Deputata Maria Pallini ha motivato l’assenza per impegni concomitanti, così come il Sottosegretario Carlo Sibilia che si è reso disponibile per un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl-aspettando Godot ha promosso un incontro, tenutosi il 3 dicembre presso il Circolo della Stampa di Avellino, a cui ha invitato i Parlamentari e i Consiglieri Regionali eletti nella nostra provincia, i cittadini, le forze politiche e sociali, le associazioni, i dipendenti dell’Alto Calore Servizi (ACS) e le loro rappresentanze sindacali, per un confronto sulle misure più appropriate per salvaguardare e rilanciare tale Società a rischio di fallimento, al fine di difendere la gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato (SII). Nell’incontro si è registrata l’assenza dei Parlamentari e dei Consiglieri Regionali. Solo la Deputata Maria Pallini ha motivato l’assenza per impegni concomitanti, così come il Sottosegretario Carlo Sibilia che si è reso disponibile per un ...

