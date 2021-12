Venezia-Juventus | infortunio per Dybala | esce dopo dodici minuti di gioco

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tegola per Massimiliano Allegri. Nel corso dei primidi, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, Paulochiede il cambio per un problema muscolare non ancora identificato. Il numero dieci bianconero ha richiamato l’attenzione della panchina e con un paio di smorfie ha subito chiesto il cambiosolidi. Al suo posto è entrato Kaio Jorge. Nelle prossime ore si saprà di più, presumibilmente domani ci saranno anche gli esami strumentali. Secondo quanto riportato dall’inviato di Dazn si tratterebbe di un problema al ginocchio destro. SportFace.

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - JuventusTV : Vi aspettiamo! Viviamo insieme l'avvicinamento a #VeneziaJuve ???? ?? - juventusfc : Termina la conferenza stampa del Mister. Il video completo è qui: - stefano_gatto97 : RT @Agenzia_Ansa: SERIE A | In campo Venezia-Juventus #ANSA - serieAnews_com : #VeneziaJuventus, Nedved non esclude operazioni di mercato ma carica i suoi: 'Dybala e Morata i gol li hanno.' -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Juventus

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Valeri. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH ...Commenta per primo Gianluca Busio, centrocampista del, ha parlato a Dazn prima della sfida con la: 'L ocatelli? E' un ottimo giocatore, bisogna sempre rubargli qualcosa perché sa giocare a calcio ed è sicuramente un modello . Dobbiamo ...16' - Ammonito Pellegrini! Inetrvento in ritardo del numero 17 su Henry. 15' - Cuadrado! Sponda di Morata per il colombiano che esplode il destro. Il suo tiro, ...Dopo appena dieci minuti di Venezia-Juventus, la partita perde una delle stelle in campo: Paulo Dybala lamenta un problema fisic ...