Poliziotto travolto e ucciso da auto sulla A23

(Di sabato 11 dicembre 2021) Incidente mortaleA23, a perdere la vita unin servizio mentre stava rilevando la dinamica dello scontro avvenuto poco prima. Era di spalle ed è stato investito da un’. L’uomo è morto sul colpo. Erano le 6.40 circa, quando ilMaurizio Tuscano, 58 anni, in servizio nella sottosezione della Polstrada di Amaro, è stato investito da una. Aveva ancora la cartellina in mano dove stava annotando tutto. Sul posto presenti i funzionari della sezione di Udine. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, “esprime commossa e sentita vicinanza alla famiglia dell’assistente Capo Coordinatore Maurizio Tuscano deceduto questa mattina durante l’espletamento del servizio a Udine. La titolare del Viminale è vicina alla Polizia di Stato e rinnova il ringraziamento alle donne e ...

Nelle prime ore di oggi, intorno alle 6,40, un poliziotto è morto sulla A23 dopo essere stato investito da un'auto mentre stava facendo i rilievi a ... l'ennesimo, travolto e ucciso a due anni dalla ... Ancora un poliziotto travolto e ucciso mentre effettua rilievi stradali.