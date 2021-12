(Di sabato 11 dicembre 2021) Tra procedura di voto, giostra dei nomi, ipotesi di semipresidenzialismo all’italiana (da rinviare, evidentemente, a data da destinarsi), siamo entrati nel periodo più caldo della dialettica politica e parlamentare in vista dell’deldella Repubblica, con la nostra Carta messa a dura prova da dinamiche di cordata più che di stampo costituzionale. «La procedura rafforzata di voto» sottolinea il professor Cesare, «è stata espressamente prevista per l’del Capo dello Stato proprio a ribadire l’intento di sottrarlo all’indirizzo politico maggioritario». E sulle ipotesi di un semipresidenzialismo all’italiana, evocato nelle settimane passate e al centro di aspro dibattito, afferma di percepire «più malafede che ignoranza. Un po' poco per parlare, realmente, di semipresidenzialismo. Che ...

Advertising

statodelsud : Pinelli: «Mi aspetto l’elezione del presidente il 3 febbraio» - Pino__Merola : Pinelli: «Mi aspetto l’elezione del presidente il 3 febbraio» - Patrizi93076250 : @gianni_pinelli Che donna triste. Non ci sono parole.È il suo aspetto che parla. -

Ultime Notizie dalla rete : Pinelli aspetto

24Emilia

... presumo, si limiterà all'di sua pertinenza. Ciò che fa ritenere inopportuna e grave, storicamente, l'iniziativa è che, in seguito alla morte di, dalla sinistra extraparlamentare fu ...Nei ruoli principali Domenico, Anna Ferraioli Ravel e Mario Autore. Il primo sarà in sala ... ma che sotto il loro teneronascondo un animo da terribili combinaguai. Nel cast ...Chiesta l’archiviazione per Luca Morisi, l’ex guru social della Lega finito nel registro degli indagati per cessione e detenzione di sostanze ...Eboli (Fdi): "Gli organizzatori lo definiscono ’la diciottesima vittima di piazza Fontana’, ma sono parole che negano le sentenze del giudice" ...