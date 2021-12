“Messaggio no vax su auto a fine turno”, la denuncia dell’infermiera (Di sabato 11 dicembre 2021) Un volantino lasciato “sulle nostre auto, a fine turno” con frasi contro il vaccino anti covid, il Green pass e sul ‘collaborazionismo’ con la ‘dittatura’. A denunciare su Twitter l’episodio è Martina, infermiera di terapia intensiva a Bergamo, che al tweet allega la foto del Messaggio ritrovato sulla macchina, scritto che rimanda a un gruppo Telegram. “Chi collabora con la dittatura ne sarà anch’esso vittima! I vaccini uccidono! Il green pass è nazismo sanitario! Lotta con i vivi”, la frase presente sul foglio. #delirio e #Basta gli hashtag che Martina decide di usare nel tweet per accompagnare il post. “Agghiacciante, da denuncia!!!”, “Giralo alla polizia postale”, “denunciare subito”, “Piena solidarietà, ormai questa situazione è inaccettabile” “Ha ragione. Basta! ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Un volantino lasciato “sulle nostre, a” con frasi contro il vaccino anti covid, il Green pass e sul ‘collaborazionismo’ con la ‘dittatura’. Are su Twitter l’episodio è Martina, infermiera di terapia intensiva a Bergamo, che al tweet allega la foto delritrovato sulla macchina, scritto che rimanda a un gruppo Telegram. “Chi collabora con la dittatura ne sarà anch’esso vittima! I vaccini uccidono! Il green pass è nazismo sanitario! Lotta con i vivi”, la frase presente sul foglio. #delirio e #Basta gli hashtag che Martina decide di usare nel tweet per accompagnare il post. “Agghiacciante, da!!!”, “Giralo alla polizia postale”, “re subito”, “Piena solidarietà, ormai questa situazione è inaccettabile” “Ha ragione. Basta! ...

