“Libertà” | il primo tweet di Patrick Zaki da cittadino libero

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) Una parola. Ripetuta tre volte. “”. Cosìha voluto condividere su Twitter la gioia per il verdetto che lo ha reso (anche se non definitivamente) un, in attesa dell’udienza decisiva del prossimo 1 febbraio. Per l’occasione ha aperto un account sul social di Jack Dorsey, che in meno di 24 ore ha raccolto già migliaia di follower. Nella foto in basso si vedefinalmente sorridente, con la stanghetta degli occhiali rotta, come hanno fatto notare diversi utenti, mentre mostra un braccialetto del Bologna, squadra della città nella quale ha vissuto, studiato, che lo ha ormai adottato e che lo attende per una grande festa, anche se ancora una data non c’è e difficilmente potrà avvenire prima del processo. Processo nel quale – ...