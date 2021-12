La cinghia tra Pd e Cgil vive ancora nelle municipalizzate. Numeri e guai da governare

(Di sabato 11 dicembre 2021) Gli abitanti delle tre maggiori città italiane e del loro hinterland, Roma, Milano e Napoli, sono insoddisfatti del più importante dei servizi pubblici, i trasporti. Giudizio medio negativo del 64%, ma con differenze rilevanti: meno 35 a Milano (e 11% pienamente soddisfatto), meno 76 a Napoli (cinque per cento soddisfatto), meno 80 a Roma (3% soddisfatto). Sono i risultati dell’indagine “La mobilità urbana vista dai cittadini” realizzata da Banca Ifis. E sono impietosi, se confrontati al gradimento dei partiti: senza l’influenza delle idee politiche e andando sul concreto dell’amministrazione locale la gente è parecchio più severa. Ma appunto tra Milano e Roma l’indice di insoddisfazione ha uno scarto di 45 punti a svantaggio della Capitale, quindi dell’Atac rispetto all’Atm. E uno scarto dell’otto nella soddisfazione sempre a vantaggio di Milano. Anche Napoli scavalca Roma, seppure ...

Il Foglio

Roma ha più mezzi di Milano e Napoli ma trasporti completamente inefficienti. I risultati di un sondaggio che la sinistra (e non solo) non può ignorare ...