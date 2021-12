Il primo passo? Capire con chi si ha a che fare

Leggi su iodonna

(Di sabato 11 dicembre 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Di solito noi uomini tendiamo a pensare che il problema della conquista, o se volete della seduzione, sia soltanto nostro; e che una donna possa avere tutti gli uomini che vuole, anche se magari l’uomo che vorrebbe per una vita riesce a conquistarlo solo per una notte. Ovviamente si tratta di un pregiudizio; che però esiste (colgo l’occasione per ricordare ai militanti del politicamente corretto e agli odiatori dei social che in questa rubrica da diciotto anni si racconta il mondo com’è, non come dovrebbe essere; ed è questa la massima forma di rispetto che si possa avere verso le lettrici e i lettori). Coglie quindi di sorpresa Il Manuale della Conquista Certa, sottotitolo “non esistono uomini inconquistabili”, scritto da Turchese Baracchi e Benedetta Spazzoli e pubblicato da Mediolanum Editori. Con ironia, ma anche con ...