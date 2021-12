Elezioni: Calenda, ‘Pd avanti senza confronti, ‘campo largo’ non esiste’ (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Dopo il disastro della pseudocandidatura Conte e di fronte alla disponibilità di ritirare la nostra candidata, il Pd decide di andare avanti senza confronti. Abbiamo cercato un punto d’incontro per l’ultima volta. Il campo largo non esiste. Non evocatelo più. @EnricoLetta”. Così Carlo Calenda su twitter dopo la candidatura, approvata nella Direzione Pd Roma, della dem Cecilia D’Elia al collegio di Roma 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Dopo il disastro della pseudocandidatura Conte e di fronte alla disponibilità di ritirare la nostra candidata, il Pd decide di andare. Abbiamo cercato un punto d’incontro per l’ultima volta. Il campo largo non esiste. Non evocatelo più. @EnricoLetta”. Così Carlosu twitter dopo la candidatura, approvata nella Direzione Pd Roma, della dem Cecilia D’Elia al collegio di Roma 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

