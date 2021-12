Covid, i numeri della quarta ondata in Europa (Di domenica 12 dicembre 2021) La quarta ondata Covid investe l’Europa. I bollettini fotografano i numeri dei contagi e dei morti, mentre si fanno previsioni sul possibile impatto della variante Omicron in attesa di dati sui sintomi, sulla pericolosità e sull’efficacia dei vaccini nei confronti dell”erede’ di Delta. L’ultimo allarme viene dagli esperti della London School of Hygiene & Tropical Medicine secondo cui la variante potrebbe provocare tra i 25mila e i 75mila morti in Inghilterra nei prossimi cinque mesi se non verranno adottate nuove misure anti Covid nel Paese. E’ di oggi, intanto, la notizia di un contagio in Liguria con la variante Omicron e di un probabile caso anche nel Lazio. Ecco la situazione nei diversi Paesi. Sono 21.042 i nuovi contagi da coronavirus in ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) Lainveste l’. I bollettini fotografano idei contagi e dei morti, mentre si fanno previsioni sul possibile impattovariante Omicron in attesa di dati sui sintomi, sulla pericolosità e sull’efficacia dei vaccini nei confronti dell”erede’ di Delta. L’ultimo allarme viene dagli espertiLondon School of Hygiene & Tropical Medicine secondo cui la variante potrebbe provocare tra i 25mila e i 75mila morti in Inghilterra nei prossimi cinque mesi se non verranno adottate nuove misure antinel Paese. E’ di oggi, intanto, la notizia di un contagio in Liguria con la variante Omicron e di un probabile caso anche nel Lazio. Ecco la situazione nei diversi Paesi. Sono 21.042 i nuovi contagi da coronavirus in ...

