Combinata Nordica | Jarl Magnus Riiber vince la frazione di fondo della Mass Start di Otepää Gara stravolta per le condizioni del vento

La tappa di Otepää continua a rappresentare una "mosca bianca" nel calendario di Coppa del Mondo. Dopo aver subito la cancellazione in tre degli ultimi quattro anni, e aver visto annullato il PCR nella giornata di ieri, oggi arriva l'ennesima sorprendente decisione: a causa delle condizioni avverse del vento, la giuria decide di stravolgere la Gara, trasformando il format in una Mass Start, che inverte l'ordine delle due frazioni di Gara, presentando prima i 10 km di fondo, e successivamente il segmento di salto. Ovviamente la giuria spera di trovare condizioni migliori per saltare più tardi nella giornata, ma nel frattempo ha fatto ritorno un format di Gara che non si vedeva da tre anni, precisamente dal 5 dicembre

