Caterpillar | Fratoianni | ‘in piazza con lavoratori | cosa aspetta governo a proteggerli?’

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 di. (Adnkronos) – “Ora ina Jesi con ilicenziati di fronte all’ennesima delocalizzazione, perchè il nostro posto è qui con loro.ilil ministro Giorgetti , a mettere in campo misure che proteggano ie il sistema industriale del nostro Paese da questa barbarie continua?”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolaparlando con i cronisti ina Jesi al presidio deidella multinazionale licenziati poche ore fa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

