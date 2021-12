BOOM! EUROVISION SONG CONTEST: LAURA PAUSINI VERSO LA CONDUZIONE SU RAI1? (Di sabato 11 dicembre 2021) La sua musica ha fatto il giro del mondo e i suoi brani sono stati tradotti in tutte le lingue. Quest’anno il trionfo ai Golden Globes e l’emozione per la candidatura agli Oscar per “Io sì/Seen. Per il 2022 si profila, riferisce La Stampa, la CONDUZIONE dell’EUROVISION SONG CONTEST che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022. L’evento musicale, che torna in Italia dopo oltre 30 anni grazie alla vittoria dei Måneskin con “Zitti e buoni”, troverà casa al Pala Alpitour: semifinali il 10 e 12 maggio, finale il 14, sempre su RAI1. Nel 2022 LAURA PAUSINI tornerà sulle scene anche con un nuovo film Amazon basato su una sua idea originale e di cui è protagonista. Il film è scritto da Ivan Cotroneo, anche regista, e Monica Rametta. Dalla Rai non filtrano conferme e ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 11 dicembre 2021) La sua musica ha fatto il giro del mondo e i suoi brani sono stati tradotti in tutte le lingue. Quest’anno il trionfo ai Golden Globes e l’emozione per la candidatura agli Oscar per “Io sì/Seen. Per il 2022 si profila, riferisce La Stampa, ladell’che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022. L’evento musicale, che torna in Italia dopo oltre 30 anni grazie alla vittoria dei Måneskin con “Zitti e buoni”, troverà casa al Pala Alpitour: semifinali il 10 e 12 maggio, finale il 14, sempre su. Nel 2022tornerà sulle scene anche con un nuovo film Amazon basato su una sua idea originale e di cui è protagonista. Il film è scritto da Ivan Cotroneo, anche regista, e Monica Rametta. Dalla Rai non filtrano conferme e ...

