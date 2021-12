"X Factor 2021": Baltimora vince in una finale incendiata dallo show dei Maneskin (Di venerdì 10 dicembre 2021) E' Baltimora il vincitore dell'edizione 2021 di ' X Factor '. Il ragazzo della squadra di Hell Raton ha trionfato in una finalissima ricca di musica, ospiti e spettacolo. Una serata iniziata con l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 dicembre 2021) E'il vincitore dell'edizionedi ' X'. Il ragazzo della squadra di Hell Raton ha trionfato in una finalissima ricca di musica, ospiti e spettacolo. Una serata iniziata con l'...

XFactor_Italia : Ci prepariamo per questo momento da mesi e siamo così felici di urlare: LA FINALE DI X FACTOR 2021 INIZIA ORA! ??… - zaiapresidente : ??????????? LA MUSICA VENETA E' PRONTA A CONQUISTARE LA FINALE DI X FACTOR ITALIA 2021! In bocca al lupo ai concorrent… - Corriere : Il vincitore di X Factor 2021 è Baltimora - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: X Factor 2021, vince BALTIMORA: il meglio della finale e le FOTO degli ospiti - zazoomblog : X Factor 2021 parla Baltimora: «A Sanremo non potrei mai dire di no» - #Factor #parla #Baltimora: #Sanremo -