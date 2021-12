Traffico Roma del 10-12-2021 ore 18:30 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione allerta meteo gialla nel Lazio per le prossime 24 ore e il maltempo complica la situazione del Traffico anche nella capitale cominciamo dal raccordo Ci sono code a tratti in carreggiata interna Trionfale La Rustica e in esterna tra la Roma più vicino e Anagnina in tangenziale incolonnamenti verso San Giovanni tra via dei Colli della Farnesina e via Salaria verso lo stadio Olimpico tra viale Castrense il tratto Urbano della A24 diversi gli incidenti con rallentamenti segnalati dalla polizia locale Al momento il primo in via Mario Fani all’altezza di via Roncegno sempre per incidente qualche difficoltà in via di Torrevecchia in prossimità di via Castiglioni così come in via Battistini all’altezza di via del Forte Braschi in zona Torrino un altro incidente rallenta il Traffico su ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione allerta meteo gialla nel Lazio per le prossime 24 ore e il maltempo complica la situazione delanche nella capitale cominciamo dal raccordo Ci sono code a tratti in carreggiata interna Trionfale La Rustica e in esterna tra lapiù vicino e Anagnina in tangenziale incolonnamenti verso San Giovanni tra via dei Colli della Farnesina e via Salaria verso lo stadio Olimpico tra viale Castrense il tratto Urbano della A24 diversi gli incidenti con rallentamenti segnalati dalla polizia locale Al momento il primo in via Mario Fani all’altezza di via Roncegno sempre per incidente qualche difficoltà in via di Torrevecchia in prossimità di via Castiglioni così come in via Battistini all’altezza di via del Forte Braschi in zona Torrino un altro incidente rallenta ilsu ...

CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 1 km causa traffico congestionato tra Svincolo Frosinone (Km 623,8) e A1 Svincolo Ceprano… - astralmobilita : ??? #A1 #FirenzeRoma traffico regolare ? #Roma @WazeLazio @Emergenza24 @News_24it @Meta_Magazine @radioimmagine… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Walter Tobagi altezza Via Casilina ?????? Code e rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via di Tor Vergata altezza Via Felice Bisleri ?????? Code e rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Viale Castro Pretorio altezza Via Monzambano ?????? Code e rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio -