Tare | «Crescita della Lazio richiede tempo | ma siamo sulla strada giusta»

(Di venerdì 10 dicembre 2021) “Europa dimensione? Non direi, anche perché queste sono competizioni che vanno vissute al momento. Dobbiamo vivere questa serata come una serata che può darci tanto, poi dobbiamo pensare da subito al campionato perché ci aspetta una partita difficile col Sassuolo”. Così il direttore sportivoIgliha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di-Galatasaray. Su Strakosha,ha detto: “È un po’ difficile giudicare o parlare di lui, anche perché è un ragazzo cresciuto in 10 anni in questa Società, ha fatto un percorso importante. L’errore di Istanbul può capia chiunque, l’importante è stata la reazione che i tifosi gli hanno dimostrato nella partita successiva in campionato, per lui è stato un segnale molto ...