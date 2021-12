Roma, sorpresi a bruciare un grosso cumulo di rifiuti pericolosi: arrestati (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – Proseguono le attività di controllo del territorio e di verifica nei pressi delle attività commerciali dei Carabinieri della Stazione Roma La Storta finalizzati alla verifica del rispetto delle normative ambientali. I militari, sono intervenuti di iniziativa in zona “Tragliatella”, dove hanno arrestato 2 uomini di 46 e 58 anni, sorpresi a dare alle fiamme un grosso cumulo di rifiuti pericolosi, consistenti in materiale plastico, fili elettrici e scarti di lavorazione del legno, su un terreno di circa 1.000 metri quadrati. I Carabinieri, coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno domato le fiamme e hanno messo in sicurezza l’area, che è stata successivamente sottoposta a sequestro amministrativo. Una volta individuato il proprietario del terreno, un 57enne del posto, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 dicembre 2021)– Proseguono le attività di controllo del territorio e di verifica nei pressi delle attività commerciali dei Carabinieri della StazioneLa Storta finalizzati alla verifica del rispetto delle normative ambientali. I militari, sono intervenuti di iniziativa in zona “Tragliatella”, dove hanno arrestato 2 uomini di 46 e 58 anni,a dare alle fiamme undi, consistenti in materiale plastico, fili elettrici e scarti di lavorazione del legno, su un terreno di circa 1.000 metri quadrati. I Carabinieri, coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno domato le fiamme e hanno messo in sicurezza l’area, che è stata successivamente sottoposta a sequestro amministrativo. Una volta individuato il proprietario del terreno, un 57enne del posto, ...

Tra le buone notizie di ieri per la Roma c'è il (gran) gol messo a segno da Borja Mayoral, obiettivo sempre più tangibile per la Fiorentina. Un colpo di tacco servito per avere ...

