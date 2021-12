“Ri-scatti di Donna” a San Giovanni a Piro (Di venerdì 10 dicembre 2021) 109 donne vittime di violenza nel 2021, metà delle quali fra le mura domestiche. Una ogni 72 ore, con un aumento dell’8% in un anno. 109 vittime, perché donne. È così che, «per la libertà e la dignità di ogni Donna», in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che, nel Basso Cilento, il Comune di San Giovanni a Piro, nella persona di Maria Sorrentino, consigliere con delega alle Pari Opportunità, ha ideato una mostra itinerante dal titolo “Ri-scatti di Donna”, per lanciare un unico e solo messaggio: «basta!». Alla mostra, è stata affiancata una raccolta fondi, il cui ricavato sarà devoluto al Centro Anti-violenza Iris di Sapri. «Basta alla violenza di genere, macchia sociale insopportabile e intollerabile per un mondo che vuole definirsi civile. Basta omertà, basta ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 10 dicembre 2021) 109 donne vittime di violenza nel 2021, metà delle quali fra le mura domestiche. Una ogni 72 ore, con un aumento dell’8% in un anno. 109 vittime, perché donne. È così che, «per la libertà e la dignità di ogni», in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che, nel Basso Cilento, il Comune di San, nella persona di Maria Sorrentino, consigliere con delega alle Pari Opportunità, ha ideato una mostra itinerante dal titolo “Ri-di”, per lanciare un unico e solo messaggio: «basta!». Alla mostra, è stata affiancata una raccolta fondi, il cui ricavato sarà devoluto al Centro Anti-violenza Iris di Sapri. «Basta alla violenza di genere, macchia sociale insopportabile e intollerabile per un mondo che vuole definirsi civile. Basta omertà, basta ...

