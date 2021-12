Real Madrid | Vinicius | «Posso vincere il Pallone d’Oro»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Commenta per primo Mettersi alle spalle la sconfitta in Champions League contro ile riprendere la corsa verso la vetta della Serie A. È questo l'obiettivo dell' Inter, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, e chiamata ad allungare la striscia positiva nel ...Il centrocampista dell' Inter Nicolò Barella ha chiesto scusa dopo quanto accaduto nel match contro il. Il classe 1997 era stato espulso in seguito ad un fallo di reazione ai danni di Militao: ' Ho sbagliato a reagire, non avrei dovuto rispondere ad una provocazione evitabile . Il mio gesto ...Parla in sua difesa il centrocampista dell'Inter: "Sarò contento se mi daranno solo una giornata. Io capitano? Ora è Handanovic" ...Mbappé a parametro zero a giugno: questo il grande piano del Real Madrid che comunque pensa a due cessioni per far posto ad un big come il francese.