Green pass e stato di emergenza fino a giugno: il governo ci pensa (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel governo non c'è una visione univoca sullo stato di emergenza ed il suo eventuale prolungamento: diversi ministri, soprattutto di centrodestra, spingono perché l'esecutivo abbandoni la linea della decretazione d'urgenza, anche per dare un segnale di discontinuità, mentre in area centrosinistra si continua a mantenere una linea sostanzialmente rigorista. Da palazzo Chigi, in ogni caso, ci si attiene sempre in primo luogo ai numeri. Che in questo momento tornano ad essere preoccupanti, soprattutto in alcune regioni. Spingere sulle vaccinazioni Secondo quanto riferisce Affari Italiani dopo aver interpellato fonti governative, l'ipotesi è quella di misure più severe e restrittive nel caso in cui aumenti ancora l'indice l'Rt. In questa chiave non è da escludere una stretta ulteriore, che possa spingere ulteriormente la campagna vaccinale ...

