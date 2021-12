Genoa | parla il patron Wander | “Abbiamo perso | ma questo è un grande giorno”

Leggi su sportface

(Di sabato 11 dicembre 2021) “Sei sempre poco contento di perdere, in particolare in un derby. So che probabilmente suona come una pazzia, ma nel futuro se guarderemo indietro asaràanche per i tifosi”. A dirlo è il proprietario del, Josh, al termine del derbycontro la Sampdoria per 3-1. “– ha proseguito ilrossoblù ai microfoni di Dazn – maingaggiato un general manager che ha il background e il pedigree per costruire quel che vogliamo fare noi con il, per raggiungere gli obiettivi. È una frase ridicola per oggi, ma nel lungo periodo è un belper il”. SportFace.