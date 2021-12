F1, Sebastian Vettel: “Prima impressione positiva. Il nuovo lay-out di Abu Dhabi è più emozionante” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si preannuncia un weekend abbastanza difficile per Aston Martin e per Sebastian Vettel a Yas Marina, sede dell’ultimo Gran Premio del Mondiale di Formula Uno 2021. Il quattro volte campione iridato ha chiuso le FP2 di Abu Dhabi in 14ma posizione, subito davanti al compagno di squadra Lance Stroll, con un gap di 1?5 dalla vetta. “È una bella sfida avere il nuovo lay-out del circuito, è più veloce ed emozionante da guidare rispetto al passato“, il commento a caldo di Seb al sito ufficiale del team dopo aver provato le modifiche del tracciato. “Penso che alcune delle curve più deboli siano state sostituite da curve più forti, il momento clou del giro è la nuova curva 9 sopraelevata. Stiamo ancora imparando il circuito, ma è una Prima impressione ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si preannuncia un weekend abbastanza difficile per Aston Martin e pera Yas Marina, sede dell’ultimo Gran Premio del Mondiale di Formula Uno 2021. Il quattro volte campione iridato ha chiuso le FP2 di Abuin 14ma posizione, subito davanti al compagno di squadra Lance Stroll, con un gap di 1?5 dalla vetta. “È una bella sfida avere illay-out del circuito, è più veloce edda guidare rispetto al passato“, il commento a caldo di Seb al sito ufficiale del team dopo aver provato le modifiche del tracciato. “Penso che alcune delle curve più deboli siano state sostituite da curve più forti, il momento clou del giro è la nuova curva 9 sopraelevata. Stiamo ancora imparando il circuito, ma è una...

Advertising

Eurosport_IT : Vettel tifa Verstappen, ma c'è un motivo ?? ?? - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Sebastian Vettel ha applaudito l'organizzazione della pista di Abu Dhabi, soprattutto per il lavoro fatto in curv… - FormulaPassion : #F1 | Sebastian Vettel ha applaudito l'organizzazione della pista di Abu Dhabi, soprattutto per il lavoro fatto in… - maarxt_ : RT @PieroLadisa: Bellissimo anche il casco di Sebastian #Vettel che rimarca, ancora una volta, la tematica ambientale. #F1 #AbuDhabiGP htt… - Gardenia11_1 : RT @Eurosport_IT: Vettel tifa Verstappen, ma c'è un motivo ?? ?? -