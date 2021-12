Ct Camerun: «Anguissa? Verrà convocato e tornerà dopo il 6 febbraio» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le parole del Ct del Camerun Toni Conceicao sulla convocazione del centrocampista del Napoli Anguissa Ha parlato a Radio Marte Toni Conceicao, Ct del Camerun, che ha detto la sua sulla convocazione del centrocampista del Napoli Anguissa. Le sue parole: Anguissa – «Ottima notizia il suo recupero sia per noi che per il Napoli. Lo chiamerò nei prossimi giorni per capire come sta. Il fatto di giocare tante partite penalizza tutti e anche i giocatori ne risentono. Al Camerun potrebbero esserci 7-8 defezioni e quindi alcune sorprese nelle convocazioni. Il 27 dicembre inizierà il ritiro.» RIENTRO A NAPOLI DI Anguissa – «Spero dopo il 6 febbraio. Siamo il paese organizzatore e vogliamo fare bene in Coppa. La squadra è forte, vogliamo arrivare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le parole del Ct delToni Conceicao sulla convocazione del centrocampista del NapoliHa parlato a Radio Marte Toni Conceicao, Ct del, che ha detto la sua sulla convocazione del centrocampista del Napoli. Le sue parole:– «Ottima notizia il suo recupero sia per noi che per il Napoli. Lo chiamerò nei prossimi giorni per capire come sta. Il fatto di giocare tante partite penalizza tutti e anche i giocatori ne risentono. Alpotrebbero esserci 7-8 defezioni e quindi alcune sorprese nelle convocazioni. Il 27 dicembre inizierà il ritiro.» RIENTRO A NAPOLI DI– «Speroil 6. Siamo il paese organizzatore e vogliamo fare bene in Coppa. La squadra è forte, vogliamo arrivare ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, le parole del ct del #Camerun su #Anguissa in vista della Coppa d'Africa - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Anguissa: parla il CT del #Camerun ?? 'Spero di restituirlo al #Napoli il più tardi possibile' #LeBombeDiVlad #LBDV… - michaelgscott0 : RT @DiMarzio: #Napoli, le parole del ct del #Camerun su #Anguissa in vista della Coppa d'Africa - CalcioNews24 : ??Le parole del Ct del #Camerun sulla convocazione di #Anguissa ?? - ciroaleroby4 : RT @DiMarzio: #Napoli, le parole del ct del #Camerun su #Anguissa in vista della Coppa d'Africa -