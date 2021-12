Covid: Moretti (Pd), ‘400mila interventi gravi rinviati per colpa no vax’ (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic.(Adnkronos) – “In Italia ci sono oltre 400 mila interventi gravi che sono dovuti essere rimandati a causa dell’egoismo di chi non si vaccina, scegliendo in questo modo di mettere in pericolo non solo la propria vita ma anche quella di chi non può immunizzarsi o di chi è malato di cancro e non può essere operato perché il personale e le terapie intensive sono già in emergenza”. Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti , responsabile per il gruppo S&D della commissione speciale per il cancro, intervenendo ad Aria che Tira. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic.(Adnkronos) – “In Italia ci sono oltre 400 milache sono dovuti essere rimandati a causa dell’egoismo di chi non si vaccina, scegliendo in questo modo di mettere in pericolo non solo la propria vita ma anche quella di chi non può immunizzarsi o di chi è malato di cancro e non può essere operato perché il personale e le terapie intensive sono già in emergenza”. Così l’eurodeputata del Pd Alessandra, responsabile per il gruppo S&D della commissione speciale per il cancro, intervenendo ad Aria che Tira. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

