Covid, Galli: “Anche Rambo rischia di finire con tubo in gola” (Di venerdì 10 dicembre 2021) I rischi del Covid? “Anche chi si sente Rambo finisce con un tubo in gola. Anche chi non ha altre malattie. Per i più vari fattori si è più suscettibili all’infezione. Non siamo tutti uguali di fronte alla malattia, questo virus si comporta nelle persone come accidenti gli pare. Anche chi sta bene, veri atleti, li abbiamo visti con un tubo in gola. Vaccinarsi è fondamentale”. Così Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Agorà’ su Rai Tre. “C’è una fetta importante di popolazione non vaccinata, abbiamo un vaccino fantastico che non può contenere completamente l’infezione. Gli italiani sono stati molto responsabili, ma cominciamo ad avere una situazione che ha una sua ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) I rischi del? “chi si sentefinisce con uninchi non ha altre malattie. Per i più vari fattori si è più suscettibili all’infezione. Non siamo tutti uguali di fronte alla malattia, questo virus si comporta nelle persone come accidenti gli pare.chi sta bene, veri atleti, li abbiamo visti con unin. Vaccinarsi è fondamentale”. Così Massimo, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Agorà’ su Rai Tre. “C’è una fetta importante di popolazione non vaccinata, abbiamo un vaccino fantastico che non può contenere completamente l’infezione. Gli italiani sono stati molto responsabili, ma cominciamo ad avere una situazione che ha una sua ...

Advertising

Adnkronos : 'A #Natale mascherine anche in casa e niente abbracci', il consiglio di Massimo Galli per le festività. #Covid. - vaporino2011 : RT @Adnkronos: #Covid, Galli: 'Anche chi sta bene rischia di finire con tubo in gola'. - be_marconi : RT @tempoweb: Venti di lockdown, minaccia di Galli sul Natale: il disastro è 'solo ritardato' #agorarai #covid #10dicembre #iltempoquotiodi… - Francesco_Rizz_ : RT @EmMicucci: #Covid #Galli: Intubate anche persone sani, senza malattie grave, perché c'è alta circolazione virale. Mettersi in testa c… - Adnkronos : #Covid, Galli: 'Anche chi sta bene rischia di finire con tubo in gola'. -