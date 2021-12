Atalanta-Villarreal | videoanalisi Demiral | ma non solo Demiral | gli errori di tutta la fase difensiva alla base della sconfitta

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - capuanogio : #Atalanta fuori dalla #ChampionsLeague diventa una delle squadre che può vincere l'#EuropaLeague. Quanti rimpianti… - sportface2016 : +++L'#Atalanta perde contro il #Villarreal ed è eliminata dalla #ChampionsLeague. Giocherà gli spareggi di #EuropaLeague+++ - gaangi_ : RT @mirkonicolino: Perché 'peccato, l'#Atalanta meritava di passare'? Ha gettato alle ortiche 2 punti pesantissimi contro un modesto #Young… - al3g4tti : RT @mirkonicolino: Perché 'peccato, l'#Atalanta meritava di passare'? Ha gettato alle ortiche 2 punti pesantissimi contro un modesto #Young… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Villarreal

BERGAMO - Oltre al danno, la beffa. Una serata decisamente da dimenticare per Luis Muriel , che dopo la delusione per la sconfitta della suacontro ile la conseguente eliminazione dalla Chiampions League, deve fare i conti pure con un furto avvenuto nella propria abitazione.Utd - Young Boys 1 - 1 21:00 Salisburgo - Siviglia 1 - 0 21:00 Wolfsburg - Lille 1 - 3 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 19:002 - 3 CALCIO - EUROPA LEAGUE 18:45 Sparta Prague - Brøndby ...Ladri a casa di Muriel. Il furto è avvenuto durante la gara contro il Villarreal e più o meno verso le 23, su segnalazione del calciatore, sono arrivati i carabinieri per effett ...Il difensore e il centrocampista finiscono sul banco degli imputati dopo il ko dll’Atalanta contro il Villarreal La serata vissuta dall’Atalanta contro il Villarreal è stata fatta di alti e bassi e l’ ...