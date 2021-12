Webuild: "Tratta Bicocca-Catenanuova, cantiere simbolo della mobilità sostenibile in Ue" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - È un cantiere simbolo della mobilità sostenibile in Europa, quello della Tratta ferroviaria Bicocca-Catenanuova della linea alta capacità Palermo-Catania. Il progetto prevede il raddoppio di una sezione di 38 km lungo appunto la Bicocca-Catenanuova, che consentirà di collegare le due principali città siciliane in meno di due ore. Con circa 400 persone impegnate tra diretti e indiretti e una filiera di oltre 300 imprese tutte italiane, la commessa comprende la realizzazione di opere civili tra cui 17 viadotti, 8 cavalcaferrovia, 2 gallerie artificiali e 2 gallerodotti. Diversi i benefici attesi a opera conclusa, a partire dagli oltre 2milioni e mezzo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - È unin Europa, quelloferroviarialinea alta capacità Palermo-Catania. Il progetto prevede il raddoppio di una sezione di 38 km lungo appunto la, che consentirà di collegare le due principali città siciliane in meno di due ore. Con circa 400 persone impegnate tra diretti e indiretti e una filiera di oltre 300 imprese tutte italiane, la commessa comprende la realizzazione di opere civili tra cui 17 viadotti, 8 cavalcaferrovia, 2 gallerie artificiali e 2 gallerodotti. Diversi i benefici attesi a opera conclusa, a partire dagli oltre 2milioni e mezzo di ...

Advertising

fisco24_info : Webuild, cantieri al lavoro a pieno ritmo per tratta Bicocca-Catenanuova: I cantieri di Webuild per la tratta ferro… - fisco24_info : Webuild: 'Tratta Bicocca-Catenanuova, cantiere simbolo della mobilità sostenibile in Ue': È un cantiere simbolo del… - fisco24_info : Webuild: 'Tratta Bicocca-Catenanuova, cantiere simbolo della mobilità sostenibile in Ue': È un cantiere simbolo del… - italiaserait : Webuild: “Tratta Bicocca-Catenanuova, cantiere simbolo della mobilità sostenibile in Ue” - TV7Benevento : Webuild: 'Tratta Bicocca-Catenanuova, cantiere simbolo della mobilità sostenibile in Ue'... -