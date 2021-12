Tirava il freno a mano sui treni, ne ha bloccati cento. Arrestato (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'uomo che fermava i treni era diventato l'incubo dei pendolari liguri, piemontesi e lombardi. Azionava il freno d'emergenza per divertimento, così pare. Mentre i convogli accumulavano ritardo e i ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'uomo che fermava iera diventato l'incubo dei pendolari liguri, piemontesi e lombardi. Azionava ild'emergenza per divertimento, così pare. Mentre i convogli accumulavano ritardo e i ...

Ultime Notizie dalla rete : Tirava freno Tirava il freno a mano sui treni, ne ha bloccati cento. Arrestato L'uomo che fermava i treni era diventato l'incubo dei pendolari liguri, piemontesi e lombardi. Azionava il freno d'emergenza per divertimento, così pare. Mentre i convogli accumulavano ritardo e i viaggiatori rabbia. Ha 47 anni, è bulgaro e senza fissa dimora. È stato arrestato dalla Polfer di Genova per ...

Processo Ubi, le 60 udienze, le dinamiche svelate e i patti smentiti Sono emersi i rapporti tesi e gli squilibri di forza con questa Brescia che aveva avuto bisogno di Bergamo, gli scontri, le rivalità anche personali, tra chi voleva cambiare e chi tirava il freno a ...

Tirava il freno a mano sui treni, ne ha bloccati cento. Arrestato Genova, 9 dicembre 2021 - L’uomo che fermava i treni era diventato l’incubo dei pendolari liguri, piemontesi e lombardi. Azionava il freno d’emergenza per divertimento, così pare. Mentre i convogli ac ...

In carcere il 'frenatore seriale dei treni', 100 i casi che gli sono contestati Arrestato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale ed è in carcere a Genova 'l'uomo che fermava i treni', un 47enne che azionava il freno di emergenza in modo seriale. U ...

