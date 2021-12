Testo di Altro di Baltimora, un disperato grido r’n’b (Di giovedì 9 dicembre 2021) Altro di Baltimora fa già parte di quelle canzoni da non ascoltare nei momenti di down. Il merito è di un Testo straziante unito a una linea vocale ad alta disperazione. Lui, Edoardo Spinsante – questo il suo nome di battesimo – oltre a cantare la sua emozione in ogni riga del Testo, è capace di recitare il sentimento alternando alla calma apparente della strofa un travaso di bile nel ritornello. Ci ha visto lungo Hell Raton, che lo ha voluto in squadra nell’edizione 2021 di X Factor. Baltimora Baltimora nasce ad Ancona e coltiva la passione per la musica sui banchi di scuola, dove inizia a scrivere le sue prime canzoni. Nel frattempo frequenta un corso di pianoforte per 5 anni. Oggi è uno studente di produzione audio e fa il produttore anche per altri artisti. La sua voglia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)difa già parte di quelle canzoni da non ascoltare nei momenti di down. Il merito è di unstraziante unito a una linea vocale ad alta disperazione. Lui, Edoardo Spinsante – questo il suo nome di battesimo – oltre a cantare la sua emozione in ogni riga del, è capace di recitare il sentimento alternando alla calma apparente della strofa un travaso di bile nel ritornello. Ci ha visto lungo Hell Raton, che lo ha voluto in squadra nell’edizione 2021 di X Factor.nasce ad Ancona e coltiva la passione per la musica sui banchi di scuola, dove inizia a scrivere le sue prime canzoni. Nel frattempo frequenta un corso di pianoforte per 5 anni. Oggi è uno studente di produzione audio e fa il produttore anche per altri artisti. La sua voglia ...

Testo di Altro di Baltimora, un disperato grido r'n'b

