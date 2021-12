Papa Francesco ancora una volta contro la corruzione: “Ripresa e sviluppo con il risanamento della società” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Papa Francesco torna a tuonare contro la corruzione. “In questo periodo di Ripresa non sarà la foga di recuperare quanto perduto a garantire uno sviluppo solido e duraturo, ma l’impegno a promuovere il risanamento della società, in particolare attraverso una decisa lotta alla corruzione”. È quanto Bergoglio scrive in un tweet in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione che si celebra ogni anno il 9 dicembre in riconoscimento della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione firmata in Messico nel 2003. Francesco non è nuovo ad appelli del genere. Fin dall’inizio del suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021)torna a tuonarela. “In questo periodo dinon sarà la foga di recuperare quanto perduto a garantire unosolido e duraturo, ma l’impegno a promuovere il, in particolare attraverso una decisa lotta alla”. È quanto Bergoglio scrive in un tweet in occasioneGiornata internazionalelache si celebra ogni anno il 9 dicembre in riconoscimentoConvenzione delle Nazioni Unitelafirmata in Messico nel 2003.non è nuovo ad appelli del genere. Fin dall’inizio del suo ...

Advertising

vaticannews_it : #8dicembre #PapaFrancesco alle 6.15 alla statua mariana per un atto di venerazione privato. Alla Madonna ha chiesto… - vaticannews_it : #8dicembre In un videomessaggio, per l'inaugurazione della stella della Torre della Vergine nella #SagradaFamilia a… - vaticannews_it : #9Dicembre #Vaticano #webinar Alessio Pecorario, coordinatore Taskforce Sicurezza Commissione Vaticana Covid-19: le… - 501_tot : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoStoria #29marzo2021 #PapaFrancesco (@Pontifex_it) invia un messaggio personale ad #Assange (??PER… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoStoria #29marzo2021 #PapaFrancesco (@Pontifex_it) invia un messaggio personale ad #Assange… -