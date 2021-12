“Ok Un Cazzo”, Gazzelle torna con il repack del suo ultimo album (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gazzelle torna con il repack del suo ultimo album “Ok” dal titolo “Ok Un Cazzo”, ecco la tracklist A coronamento dei successi dell’ultimo anno, che hanno confermato Gazzelle come uno dei protagonisti indiscussi della nuova scena musicale italiana, nonché uno dei più importanti cantautori contemporanei, l’artista torna oggi 10 dicembre con “Ok Un Cazzo” (Maciste Dischi/Artist First), il repack del suo ultimo album, “Ok”. Annunciato nelle scorse settimane sul palco di X Factor – dove ha presentato in anteprima il suo ultimo singolo, “Fottuta Canzone” – “Ok Un Cazzo” è disponibile da oggi in pre-save, pre-add e ... Leggi su zon (Di venerdì 10 dicembre 2021)con ildel suo“Ok” dal titolo “Ok Un”, ecco la tracklist A coronamento dei successi dell’anno, che hanno confermatocome uno dei protagonisti indiscussi della nuova scena musicale italiana, nonché uno dei più importanti cantautori contemporanei, l’artistaoggi 10 dicembre con “Ok Un” (Maciste Dischi/Artist First), ildel suo, “Ok”. Annunciato nelle scorse settimane sul palco di X Factor – dove ha presentato in anteprima il suosingolo, “Fottuta Canzone” – “Ok Un” è disponibile da oggi in pre-save, pre-add e ...

vestitadasandra : devo studiare tre filosofi ma che cazzo me ne frega a mezzanotte esce sui muri degli #psicologi e ok un cazzo di… - psychoticvkids : RT @nomememorabile: A mezzanotte uscirà “Ok un cazzo”, incredibile il tempismo di Gazzelle - nomememorabile : A mezzanotte uscirà “Ok un cazzo”, incredibile il tempismo di Gazzelle - mvalfoy : a mezzanotte fuori • sui muri — psicologi • lupo — rovere • ok un cazzo — gazzelle (molto spaventata da questo devo dire) - itselee8 : Ma cazzo, ho appena scoperto che nel testo “Destri” Gazzelle canta “la Panda manuale” e non “la Panda marijuana” come dicevo sempre io???? -

Ultime Notizie dalla rete : Cazzo Gazzelle A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (10 dicembre) A coronamento dei successi dell'ultimo anno, Gazzelle torna con "OK UN CAZZO" (Maciste Dischi/Artist First), il repack del suo ultimo album, "OK". Quattro i brani che si aggiungono alla tracklist ...

Gazzelle torna con una nuova versione di Ok Gazzelle, Ok un cazzo: la tracklist Il nuovo/vecchio album del cantautore romano è in arrivo il 10 dicembre . Un repack atteso per mesi da tutti i suoi fan, che hanno apprezzato moltissimo il terzo ...

Gazzelle torna con una nuova versione di Ok: all’interno quattro brani inediti Gazzelle, Ok un cazzo: la data di uscita, la tracklist e le date del prossimo tour del cantautore romano. C’è un nuovo album in arrivo per Gazzelle. O meglio, una versione deluxe del suo ultimo album, ...

Gazzelle, dal 10 dicembre il repack ‘Ok un cazzo’ TRACKLSIT Gazzelle annuncia, per venerdì 10 dicembre, l'uscita di Ok un cazzo (Maciste Dischi/Artist First), il repack del suo ultimo album OK uscito a febbraio 20 ...

A coronamento dei successi dell'ultimo anno,torna con "OK UN" (Maciste Dischi/Artist First), il repack del suo ultimo album, "OK". Quattro i brani che si aggiungono alla tracklist ..., Ok un: la tracklist Il nuovo/vecchio album del cantautore romano è in arrivo il 10 dicembre . Un repack atteso per mesi da tutti i suoi fan, che hanno apprezzato moltissimo il terzo ...Gazzelle, Ok un cazzo: la data di uscita, la tracklist e le date del prossimo tour del cantautore romano. C’è un nuovo album in arrivo per Gazzelle. O meglio, una versione deluxe del suo ultimo album, ...Gazzelle annuncia, per venerdì 10 dicembre, l'uscita di Ok un cazzo (Maciste Dischi/Artist First), il repack del suo ultimo album OK uscito a febbraio 20 ...