Non mi lasciare, quando esce la fiction Rai con la Puccini: le anticipazioni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Molto presto debutterà sulla Rai una nuova fiction Non mi lasciare con Vittoria Puccini: data di uscita e anticipazioni La nuova fiction con Vittoria Puccini (Fonte: web source)Molto presto debutterà la nuova serie Non mi lasciare su Rai. Le riprese sono iniziate il 18 ottobre 2020 a Venezia. Il debutto è previsto per il 10 gennaio 2022, ma è ancora tutto da confermare. Le prime immagini della fiction sono mostrate in occasione della settantottesima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica Internazionale di Venezia. Il debutto è atteso per l’autunno 2021. Il regista della nuova fiction è Ciro Visco, già alla regia della quarta stagione di Gomorra e della stagione 1 di Doc – Nelle tue mani. La protagonista Elena ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 9 dicembre 2021) Molto presto debutterà sulla Rai una nuovaNon micon Vittoria: data di uscita eLa nuovacon Vittoria(Fonte: web source)Molto presto debutterà la nuova serie Non misu Rai. Le riprese sono iniziate il 18 ottobre 2020 a Venezia. Il debutto è previsto per il 10 gennaio 2022, ma è ancora tutto da confermare. Le prime immagini dellasono mostrate in occasione della settantottesima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica Internazionale di Venezia. Il debutto è atteso per l’autunno 2021. Il regista della nuovaè Ciro Visco, già alla regia della quarta stagione di Gomorra e della stagione 1 di Doc – Nelle tue mani. La protagonista Elena ...

