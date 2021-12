Napoli-Leicester, le formazioni ufficiali: Spalletti con le scelte obbligate! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Napoli e Leicester. Il teatro della sfida sarà lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e i punti in palio sono di quelli che scottano. Il girone C, quello del Napoli, vede in lotta per il passaggio del turno ancora tutte e 4 le squadre. La prima si qualificherà direttamente al turno successivo. La seconda per passare il turno dovrà giocare i play-off a febbraio con una delle squadre retrocesse dalla Champions League e due saranno infine le squadre eliminate da questa competizione. Napoli, Leicester, Europa League Le formazioni ufficiali Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Elmas, Ounas; Petagna. Allenatore: Luciano ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo. Il teatro della sfida sarà lo stadio Diego Armando Maradona die i punti in palio sono di quelli che scottano. Il girone C, quello del, vede in lotta per il passaggio del turno ancora tutte e 4 le squadre. La prima si qualificherà direttamente al turno successivo. La seconda per passare il turno dovrà giocare i play-off a febbraio con una delle squadre retrocesse dalla Champions League e due saranno infine le squadre eliminate da questa competizione., Europa League Le(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Elmas, Ounas; Petagna. Allenatore: Luciano ...

